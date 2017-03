Le Conseil communal de Marrakech approuve son plan d’action au titre de la période 2017-2022

Ce projet communal est élaboré en harmonie avec les politiques et les stratégies de l’Etat dans le domaine des services de proximité, avec les grandes orientations du Programme régional de développement et le programme de développement de la préfecture (en cours d’élaboration), tenant compte des aspirations et des données du contrat électoral liant la commune et les habitants de la ville de Marrakech.



Il se base aussi sur les résultats de l’évaluation de l’ancien plan communal et ceux de l’opération de diagnostic des besoins et des capacités de la commune, outre la convergence avec les programmes et les projets des acteurs dans le domaine territorial de la commune à l’horizon de 2022.



La conception du programme se fonde aussi sur trois priorités et grandes orientations à savoir "Marrakech, cité authentique et destination touristique au rayonnement mondial", "Marrakech, cité du renouveau permanent" et "Marrakech, cité ouverte, qui adopte les mécanismes de gouvernance dans le développement territorial", qui seront traduites en résultats concrets et mises en œuvre à travers des programmes, des projets et des activités.



Pas moins de 297 projets sont programmés dans le cadre de ces orientations pour un coût global de plus de 12,4 milliards de dirhams (MMDH) dont plus d'un milliard comme contribution de la commune prévue pour les trois premières années.



Dans cette première étape du programme, la priorité a été donnée aux projets objets d’engagement et contrats dans le cadre du projet "Marrakech cité du renouveau permanent" (60 pc des projets), suivis des projets relatifs au renforcement de la gouvernance et l’augmentation des ressources financières de la commune.



Le Plan d’action de la commune est devenu une référence pour l’exécution des actions de développement prévues durant les six années et qui visent à réaliser de grands niveaux d’efficience, outre la rationalisation des ressources.



A rappeler que le Conseil communal de Marrakech a entamé l’élaboration de son plan d’action depuis le mois d’avril dernier selon une approche participative qui prend en compte l’approche genre avec près de 1.200 participants, dont 200 femmes, 70 représentants des services extérieurs et 60 représentants des opérateurs économiques et du secteur privé.



Cette réunion s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Abdelfettah Labjioui, le président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belkaid, le secrétaire général de la wilaya et des chefs de services extérieurs.