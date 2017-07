Depuis sept ans, aux côtés des plus grands artistes francophones tels Gad Elmaleh, Elie Semoun ou Rachid Badouri, le festival créé par Jamel Debbouze et son frère Karim a pour ambition de repérer et mettre en avant les humoristes marocains. Si les premiers pas ont été difficiles, cette année, ils n'ont jamais été aussi nombreux.Source : http://www.telerama.fr/scenes/le-marrakech-du-rire...