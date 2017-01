Le Prince Héritier Moulay El Hassan inaugure à Marrakech "le Musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau au Maroc"

Après avoir coupé le ruban symbolique, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a visité les différents espaces du Musée, que SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a bien voulu baptiser de Son Auguste nom. Réalisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette structure muséographique vise à faire découvrir le génie marocain dans la gestion de l’eau et faire connaître le rôle historique des Habous "Fondations Pieuses" dans la régie de l’eau.



Il a été réalisé pour relever les dimensions spirituelles de l’eau et rendre hommage à l’œuvre de feu SM Hassan II, saluer la politique hydraulique de SM le Roi Mohammed VI, signaler les usages hygiéniques et rituels de l’eau et rappeler les usages économiques et techniques traditionnels de l’eau.



Cette structure muséographique s’assigne également pour objectifs de faire connaître le patrimoine juridique et de négociation dans le domaine de l’eau et d’apprécier la sagesse traditionnelle dans l’économie de l’eau et mentionner les croyances et les inspirations traditionnelles liées à cette denrée rare.



"Le Musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau au Maroc" met en évidence la relation des Habous (Fondations Pieuses) et son rôle historique dans la régie de l’eau, étant donné que les droits des Habous sur l’eau étaient en vigueur jusqu’au début du 20ème siècle, puisque les mosquées, les fontaines publiques, les latrines, les Hammams et les Médersas ont bénéficié de la priorité pour profiter de l’eau des Habous tandis que l’excédent était organisé et attribué en location.



Ce Musée est à classer dans la catégorie des "musées d’interprétation" mettant en valeur l’histoire et la civilisation de l’eau au Maroc, ce qui contribuerait à la prise de conscience de la valeur de l'eau et au changement de la vision des gens envers cette matière rarissime.



La mise en valeur culturelle de cette interprétation est soutenue par des méthodes profondément enracinées du captage de l’eau, de sa gestion et de sa distribution dans les anciennes villes ainsi que dans les milieux ruraux à l’aide des techniques extrêmement précises et une organisation rigoureuse à travers l’histoire du Maroc.



"Le Musée Mohammad VI de la civilisation de l’eau au Maroc" est une démonstration muséologique d’une approche de la philosophie sociale de l'eau et du génie humain qui l’a accompagnée jusqu’à nos jours.



Ce musée est construit sur 20.000 m2, dont la superficie bâtie est de 3.533 m2 et celle couverte est de 6.105 m2. Les aménagements extérieurs s’étalent, quant à elles, sur une surface de 16.467 m2.



Le coût de construction de ce musée s’élève à 98 millions de dirhams tandis que le coût des équipements muséographiques s’élève à 65 millions de dirhams.



"Le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc" offre des galeries d’exposition permanentes d’une superficie de 2.235 m2 étalés sur trois niveaux et un espace pour les expositions temporaires d'une superficie de 570 m2, un pavillon éducatif comprenant des salles de formation et d’informatique, un pavillon administratif, d’autres annexes sur une superficie de 3.300 m2 et des espaces verts.



Il convient de noter que les Rois du Maroc, à travers son histoire, ont aménagé des sources d’eau et ont construit des canaux qu’ils ont constitués en fondations pieuses.



Ils ont distribué l’eau à travers des canaux vers des bassins secondaires dont l’eau est distribuée en fonction de la consommation. L’approvisionnement des manufactures vient après la satisfaction des bénéficiaires prioritaires.



Il est prévu à côté du Musée, l’aménagement d’un parc où seront installés des équipements en rapport avec l’eau.



A Son arrivée au site, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Abdelfettah Labjioui, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, M. Ahmed Akchichen, le président du Conseil communal de Marrakech, M. Mohamed Larbi Belkaid, la présidente du Conseil préfectoral, Mme Jamila Afif, des cadres du ministère des Habous et des Affaires islamiques, et le représentant de la société chargée du projet.