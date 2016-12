Le Roi donne ses instructions pour rebaptiser de leur nom d'origine les ruelles et places du quartier Essalam ex Hay El Mellah de Marrakech

Rabat - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a donné Ses hautes instructions aux autorités et instances concernées pour rebaptiser de leur nom d'origine les ruelles et places du quartier Essalam ex Hay El Mellah de la ville de Marrakech, et ce pour préserver la mémoire historique de ces lieux.



Un communique du ministère de l’Intérieur indique vendredi que ''suite à la visite royale bénie de SM le Roi Mohammed VI au quartier Essalam, ex Hay El Mellah, de la ville de Marrakech, et à la demande du président de la communauté juive de cette ville et des représentants de cette communauté présents lors de cette visite royale, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a donné Ses Hautes instructions aux autorités et instances concernées pour rebaptiser de leur nom d'origine les ruelles et places dudit quartier, et ce pour préserver la mémoire historique de ces lieux''.



''Les instructions royales émanent du souci du Souverain, que Dieu L’assiste, de sauvegarder le patrimoine civilisationnel du Royaume ainsi que le patrimoine culturel de l'ensemble des composantes de la société marocaine'', souligne la même source.