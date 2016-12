Le Roi reçoit à Marrakech Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle (Cabinet Royal)

Le Roi Mohammed VI a reçu jeudi au Palais Royal de Marrakech Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle, indique un communiqué du Cabinet Royal, dont voici le texte:



«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce jour au Palais Royal de Marrakech Monsieur Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle.



A cette occasion, Le Souverain a décoré Monsieur Bergé du Grand Cordon du Wissam Alaouite.



Par cette distinction, Sa Majesté Le Roi a salué la profonde connaissance et la contribution de M. Bergé en faveur de la promotion et de la préservation du patrimoine traditionnel marocain, rendant ainsi hommage à l'implication personnelle et au temps que consacre Monsieur Pierre Bergé à ses différents projets culturels au Maroc, tels que le musée de la Fondation à Marrakech.



Ont assisté à cette audience, le vice-président et le secrétaire général de la Fondation Jardin Majorelle».