Le ministère du tourisme lance une campagne social media pour la promotion du voyage durable

Le ministère du Tourisme s’est associé au couple de globe-trotteurs marocains Amal et Anass Yakine, dans une campagne social media destinée à promouvoir les meilleures initiatives en matière de tourisme durable au Maroc.



Intitulée #voyagedurable, cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l’année internationale du tourisme durable pour le développement, vise à sensibiliser le grand public à la notion de durabilité touristique dans le Royaume.



Les globe-trotteurs marocains qui ont sillonné les villes de Chefchaouen, Dakhla, Aoufous, N’kob, Ouarzazate et Marrakech, sont partis à la rencontre d’acteurs touristiques, nominés pour la 7è édition des Trophées Maroc du Tourisme Durable pour découvrir les différents bénéfices de ces projets sur les communautés locales.



Les globe-trotteurs marocains ont rencontré, notamment l’Association Talassemtane pour l'Environnement et la Biodiversité (ATED) à Chefchaouen, Sodev Maroc à Aoufous, Kasbah Baha Baha à N’Kob, Désert et Montagne, Jardin des arômes Intrepid Marrakech à Ouarzazate, Spana Marrakech, et l’Association Marrakech Biennale et Dakhla Attitude et Lagon Dakhla.



Des capsules retraçant le #voyagedurable seront diffusées une fois par semaine sur les réseaux sociaux ainsi que la chaîne YouTube du ministère Tourisme.



Lancée en décembre dernier, l’opération #voyagedurable convie le public marocain et étranger à découvrir les meilleures initiatives touristiques, qui sont engagées dans la promotion d’un tourisme durable et responsable dans le Royaume.