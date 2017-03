De la distillation des eaux florales en passant par l'extraction des huiles végétales et essentielles, le musée du parfum à Marrakech propose au visiteur de découvrir toute la richesse olfactive du royaume.



Sa collection de plantes médicinales et aromatiques ainsi que leurs divers usages traditionnels et modernes dans l'art du Hammam, des soins du corps et du bien-être invite le public à découvrir tout un art de vivre.



Le musée propose de découvrir l'univers de la création des parfums à travers une collection d'objets rares et une iconographie sélectionnée.



Par ailleurs un bar à parfums et un atelier de création de parfum sur mesure permettent au visiteur de s'initier à l'art de la composition des parfums. Ainsi chacun peut y créer son propre sillage.



Le musée s'ouvre sur le milieu scolaire et propose une école de parfumerie destinée aux enfants qui souhaitent mieux connaître le patrimoine olfactif du Maroc.



Un jardin suspendu garni de plantes médicinales et aromatiques donne un aperçu sur l'utilisation de la flore marocaine dans l'art des parfums.



L'initiative de la création du musée du parfum à Marrakech au cœur de la Medina dans un Riad du XIX siècle restauré dans les règles de l'art revient à Abderrazzak Benchaâbane, un natif de la ville ocre. Ethnobotaniste et parfumeur, il souhaite qu'avec un tel lieu de médiation les visiteurs de la ville de Marrakech puissent découvrir et apprécier la place des parfums dans l'Art du vivre au Maroc.