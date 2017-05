Le plus beau complexe touristique de Marrakech ne serait-il qu’un mirage ?

Les promoteurs immobiliers Alain Crenn et Richard Hennessy, propriétaires de Marprom et clients du cabinet KPMG font l’objet d’une plainte pour escroquerie dans l’affaire du complexe Samanah Country Club.



Le Point assure que la famille Hennessy et un ancien banquier luxembourgeois se sont constitués parties civiles et se disent victimes d’un système à la Madoff.



Par ailleurs, un autre conflit s'est déclaré entre les acheteurs de la société Marprom, à savoir Gaël Paclot et son associé Daniel Boisson, et ses anciens propriétaires. «Ils accusent les fondateurs de la société Marprom de leur avoir vendu une coquille vide et ont porté plainte entre autres pour escroquerie, pour faux et usage de faux et présentation de comptes infidèles», souligne toujours Le Point.



Le juge parisienne Patricia Simon a nommé un expert pour analyser les centaines de pièces comptables du dossier. L’affaire est, ainsi, toujours en cours.