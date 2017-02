Le président de la FMSAR appelle à ancrer la culture de l'assurance et de la protection dans les pays africains

"Nous Etats, devons continuer à nous soutenir, en renforçant les cadres réglementaires, en améliorant le climat des affaires et en garantissant une sécurité juridique et fiscale pour les acteurs du marché", a relevé M. Bensalah, dans une allocution à l'ouverture de la 41ème Conférence et Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Il a, à cet effet, noté que la classe moyenne africaine, qui représente 34 pc de la population du continent, peut constituer un nouveau marché pour les produits de prévoyance et assurance vie, précisant que l'Afrique représente aujourd'hui seulement 1,5 pc du marché global de l'assurance pour une population qui compte pour 13 pc de la population mondiale.



"C'est un sujet sur lequel nos Fédérations travaillent de façon constante en liaison avec nos gouvernements", a-t-il noté.



M. Bensalah a de même signalé que l'assurance a aussi un impact sur le système financier d'un pays, en protégeant les entreprises et les ménages, tout en contribuant à réduire le risque de crédit, mais aussi à financer les économies nationales.



Organisée du 13 au 16 février sous le thème "Nouveaux enjeux réglementaires et défis opérationnels : quelle stratégie pour l’assurance africaine ?", cette rencontre se tient pour la première fois en dehors des pays de la zone de Conférence inter-africaine des marchés d’assurances (Cima) et connait la participation de plus de 1.300 professionnels du monde de l’assurance et de la réassurance.



Cette manifestation, initiée en étroite collaboration avec les instances de la Fanaf, représente également une excellente occasion pour les participants de tisser de nouvelles relations d’affaires et développer celles déjà existantes, notamment avec la présence de plusieurs assureurs et réassureurs internationaux.



Avec plus de 60 nationalités attendues, cette rencontre connait la participation des plus grandes compagnies d’assurances et de réassurance mondiales et la présence de plusieurs sommités dans le domaine.