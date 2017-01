Le suivi des contrats et conventions dans les collectivités territoriales, au centre d’un séminaire à Marrakech

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par la Maison de l’élu des communes territoriales de la région afin qu’elles s’acquittent de leurs devoirs socio-économiques et culturels, vu qu'elles sont considérées comme un partenaire de l’Etat au même titre que les établissements publics, le secteur privé et la société civile.



Selon les organisateurs, les collectivités territoriales font face à plusieurs contraintes et difficultés profondes à cause de facteurs complexes, ajoutant que le manque de compétences humaines aggrave la faiblesse de rendement des unités décentralisées.



La même source ajoute que les principes de bonne gouvernance locale selon les lois encadrant les collectivités territoriales exigent l’efficacité et l’efficience dans la planification stratégique et la gestion financière et administrative notamment en ce qui concerne la mise en place et l’élaboration de plans d’action et les méthodes de leur réalisation.



L’adoption de la coopération, du partenariat et de la contractualisation est considérée comme un outil efficace pour le financement des projets et la réussite des mécanismes de gestion par objectifs et par résultats, en plus de tout ce qui se rapporte à la rationalisation de la gestion financière communale en général dans ce domaine pour lier la responsabilité à la reddition des comptes, et assurer la meilleure gestion possible des services publics locaux et répondre aux besoins des usagers (citoyens, acteurs économiques, acteurs associatifs).