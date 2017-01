Les Ethiopiens Adhiana Gebretsadik et Ashu Kasim Rabo remportent le Marathon international de Marrakech

L'Ethiopien s'est adjugé cette victoire en bouclant une distance de 42,195 Km en 2h08min55s, devançant les deux Marocains, Hicham Laqouahi (2h10min24s) et Salah Eddine Bounasr (2h10min25s).



Chez les dames, l'Ethiopienne Ashu Kasim Rabo a remporté l'épreuve en réalisant un chrono de 2h30min18sec et devance au classement les Kényanes Beatrice Jeplagat Cherop (2h31:07) et Alice Kibore Jepkemboi (2h32:28), tandis que la quatrième place est revenue à la Marocaine Sanae Achahbar (2h32:36). Au semi-marathon hommes, le Marocain Mohammed Ziani a décroché la première place en réalisant un nouveau chrono après avoir parcouru la distance de 21,97 Km en 1h00min28s, alors que ses compatriotes Abdenassar Fathi et El Aaraby Mohamed Reda ont terminé cette course respectivement au deuxième (1h01min37s) et troisième positions (1h01min45s).



Chez les dames, la première place est revenue à la Marocaine Hayat Allaoui qui a parcouru la distance en 1h14mn36s, suivie des Marocaines Fatiha Asmid (1h 14mn51s) et Hajiba Lhassnaoui (1h 14mn59s). Le Marathon international de Marrakech est une course pédestre de 42,195 km empruntant chaque année depuis 1987 les rues de Marrakech.



Ce marathon, considéré comme le plus prestigieux au Maroc, se déroule habituellement durant le mois de janvier. Il est organisé par l'Association le Grand Atlas du Maroc, en collaboration avec la Ligue d'athlétisme de Marrakech et le soutien de la Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA), la Wilaya et le Conseil préfectoral de Marrakech, le Conseil communal d'El Mechouar et le Conseil régional de Marrakech-Safi.



Selon les organisateurs, le Marathon international de Marrakech contribue grandement au rayonnement international de la Cité Ocre et constitue une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques de Marrakech.