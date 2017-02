Les étudiants d'une école marocaine se produisent à Lyon, dans le cadre d'un festival de théâtre

Les étudiants-comédiens et chorégraphes de GEC Marrakech- École de Management, dirigés par le réalisateur et metteur en scène Hassan Machnaoui, présenteront, jeudi soir à L’École nationale des travaux publics de L’État (ENTPE) de Lyon, leur dernière pièce intitulée ''Le songe d’une nuit d’été'', indique un communiqué de l'école.



Cette pièce de Shakespeare traite plusieurs thèmes, dont le pouvoir, le destin et l’amour. Elle met, ainsi, en scène des jeux de pouvoir qui s’opposent et dont les conséquences concernent tout le monde, puisque, dans ce cas précis, elles touchent la nature par le dérèglement des saisons.



"Ce monde féerique est celui de l’ambivalence, il est merveilleux et inquiétant, il y grouillent à l’état brut les forces obscures qui animent les humains", commente le communiqué, ajoutant qu'à priori légère, mais source de réflexions sur l’illusion, ''Le songe d’une nuit d’été'' est une pièce qui brouille volontairement les pistes et mêle les genres avec une grande virtuosité.



Par ailleurs, le communiqué annonce que cette même troupe théâtrale se produira également au Maroc, à l’institut français de Marrakech, le 17 mars et à Dar Takafa-Marrakech, le 15 avril.