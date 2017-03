L’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA) organisera du 24 au 26 mars à Marrakech la première édition du Forum universitaire de l’information et l'orientation sous le thème: "Les formations de base et professionnelles de l’université au profit d’une insertion socio-économique des étudiants".



Organisé dans le cadre de la stratégie d’orientation et d’information visant à faire rapprocher les élèves de la deuxième année du baccalauréat aux établissements scolaires de la région Marrakech-Safi, ce Forum a pour but d’informer les élèves candidats au baccalauréat des différentes formations offertes au niveau des établissements relevant de l’Université et des conditions d’accès à ces institutions.