Les franchisés de Berlitz dans le monde se donnent rendez-vous à Marrakech

Il s’agit d’un meeting cosmopolite qui s'annonce riche tant au niveau de la diversité culturelle des participants qu'au niveau des nouvelles stratégies qu'adoptera Berlitz pour accompagner l’évolution de la formation linguistique, comme le soulignent les organisateurs. Berlitz est, actuellement, présente dans plus de 90 pays



Rappelons que Berlitz est présente au Maroc à travers LICORNE, groupe leader au niveau national dans le conseil, les études et la formation. Deux centres Berlitz sont opérationnels au Maroc, un à Casablanca créé en 2007 et un autre à Rabat créé en 2010. Un troisième centre verra le jour prochainement à Tanger.