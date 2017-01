Les hélicoptères SMUR relevant du ministère de la santé poursuivent leurs interventions au niveau de plusieurs villes du Royaume

La direction régionale de la Santé à la région Fès-Meknès en coordination avec la délégation provinciale de Taounate et en collaboration avec les autorités de la province, a procédé, mercredi, à l'évacuation d’une femme enceinte dans un cas critique depuis la commune rurale Tamedit vers le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès (CHU), où elle a été prise en charge par cet établissement et a bénéficié des examens et de soins médicaux nécessaires, ajoute le ministère dans un communiqué.



Dans le cadre des opérations de la direction régionale de la santé, visant à lutter contre les effets de la chute des températures affectant la région, menées en coordination avec la délégation provinciale de la santé de Boulemane, en collaboration avec les autorités provinciales, le Service d'aide médicale urgente (05/SAMU) a réussi mardi à sauver un bébé de 5 mois souffrant d’une bronchite aiguë, en l’évacuant en compagnie de sa mère depuis l’hôpital provincial de Missour vers le CHU de Fès, précise le communiqué.



Dans le cadre également de la mise en œuvre de "l’opération Riaya" visant à venir en aide aux habitants des régions enclavées souffrant de la vague de froid, une évacuation héliportée depuis la maison d’accouchement de Boulemane vers l'Hopital Préféctoral Al Ghassani de Fès, a pu sauver la vie d’une femme et de son bébé.



A Taza, la direction régionale du ministère de la santé de la Région Fès-Meknès, en coordination avec la délégation provinciale de santé, et en collaboration avec les autorités provinciales de Taza, a évacué en urgence une femme enceinte dans un état grave, par un héli-Smur depuis la commune rurale Tazarine vers le CHU Hassan II de Fès, où elle a accouché dans de bonnes conditions, note le communiqué.



L’Héli-Smur (09) a réussi mardi à transporter une femme enceinte (27 ans), depuis le Douar Aït Zid, Caïdat de Boumia, à la province de Midelt isolée par la neige, vers l'hôpital mobile civil implanté au cercle de Lakbab relevant de la province de Khénifra.



Le SAMU (05) a réussi le même jour à apporter secours à une femme enceinte dans son huitième mois ayant des contractions, en la transportant depuis une zone isolée par la neige aux environs de Bouiblane vers le CHU de Fès, par un héli-Smur, accompagnée d'un staff médical et infirmier.



A la province d’Azilal, la délégation du ministère de la santé, en coordination avec l’administration de l’hôpital provincial d’Azilal, le SAMU de Marrakech ainsi que les autorités provinciales ont évacué mardi matin une femme (31 ans), depuis un douar relevant la commune rurale de Zaouiat Ahansal vers l’Hôpital provincial d’Azilal, à bord d’un Héli-Smur, qui a transmis le même jour un homme asthmatique de 39 ans vers l’hôpital provincial d’Azizal.



Le SAMU (05) a aussi évacué une femme souffrant de contractions précoces, depuis la ville Bouiblane vers le CHU de Fès, ainsi qu’une femme de 35 ans souffrant d’une hémorragie aiguë consécutive à une fausse couche.



Tous ces malades et femmes enceintes évacués vers les CHU, les Hôpitaux provinciaux et régionaux, et l’Hôpital mobile civil sont pris en charge par ces établissements de santé, et bénéficient de tous les examens et les soins nécessaires, ajoute t-on de même source.