Les hélicoptères médicalisés du ministère de la Santé poursuivent leurs interventions pour sauver des cas critiques dans plusieurs régions du Royaume

Rabat - Le ministère de la Santé a assuré dimanche que ses hélicoptères médicalisés ont poursuivi leurs interventions pour sauver les personnes qui se trouvent dans un état de santé critique et ce, dans les provinces d'Azilal, de Boujdour et de Khénifra.



Un communiqué du ministère indique que sa délégation provinciale d'Azilal, a procédé samedi matin, en coordination avec l'administation de l'hôpital provincial d'Azilal, les autorités locales et le Service d'aide médicale urgente (SAMU) de Marrakech, au transfert d'un enfant âgé de 2 ans et demi du Douar de Tibourdine relevant de la commune rurale Ait Oumdis vers l'hôpital provincial d'Azilal. Cet enfant, qui souffrait d'un ballonnement abdominal accompagné de vomissements et d'une hausse de température depuis 3 jours, causant la détérioration de son état de santé, a été transporté d'urgence à bord d'un hélicoptère médicalisé du ministère de la Santé en compagnie d'un staff médical vers l'hôpital provincial d'Azilal, où il bénéficie des consultations et analyses médicales nécessaires aux urgences et au service de la pédiatrie, précise le communiqué. Par ailleurs, un homme de 48 ans, qui souffrait d'un traumatisme crânien, a été transporté samedi matin, à l'hôpital Moulay Hassan Ben El Mehdi à Lâayoune, fait savoir la même source. Cet homme, qui se trouvait à l'hôpital provincial de Boujdour, a été transporté à l'immédiat, eu égard à la complication de son état de santé, à bord de l'hélicoptère médicalisé du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant de la Direction régionale de la santé de Laâyoune, en vue d poursuivre les consultations et de recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'est déroulée avec succès grâce à la coordination faite entre le SAMU et le SMUR et l'hôpital régional de Boujdour, s'est félicité le ministère qui relève que le nombre des interventions via l'hélicoptère médicalisé dans les provinces du Sud du Royaume a dépassé les 100, profitant aussi bien aux hommes, qu'aux femmes, enfants et jeunes. Jeudi dernier, l'hélicoptère médicalisé du ministère de la Santé a transporté une femme (née en 1978), de Sidi Yahia Ousaad (province de Khénifra) au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Fès , selon la même source. Après avoir effectué les analyses médicales, il s'est avéré qu'elle souffre d'une tumeur au niveau du cerveau et le staff médical a décidé de la transporter d'urgence au service de la chirurgie cérébrale au CHU de Fès pour poursuivre les consultations, les soins et l'hospitalisation.