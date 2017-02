Lhafi : L’organisation de la COP22 a été un grand succès sur tous les plans et un événement universel exceptionnel

L’organisation, en novembre dernier, de cette conférence mondiale a été un grand succès sur tous les plans et un événement universel exceptionnel en termes de défis à relever, de qualité des participants et de niveau d’affluence, soit 30.000 participants dans la zone bleue et 50.000 participants dans la zone verte, a fait savoir M. Lhafi à l'occasion d'une conférence placée sous le thème "Quel bilan tirer de la COP22 et qu’attendre de la présidence marocaine ?".



S'exprimant devant un panel d'étudiants de l’Université privée de Marrakech (UPM), M. Lhafi qui a mis en avant les différentes décisions qui ont été prises et mesures concrètes qui ont été mises en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, a souligné que cette COP de l’action a permis d’assurer une importante articulation entre la mise en œuvre de l’Accord de Paris, à travers les négociations et l’action via les initiatives des acteurs non étatiques.

Plusieurs thématiques ont été développées lors des événements parallèles, en vue d’aboutir à des décisions majeures sur les grands défis liés au changement climatique, a-t-il précisé, notant que pour la première fois dans l’histoire des COP, une journée a été exceptionnellement consacrée à l’eau pour attirer l’attention sur le secteur de l’eau. Il a, en outre, mis l’accent sur les principales initiatives dédiées à l’Afrique et qui ont été annoncées au Sommet africain tenu en marge de cette COP, à savoir l’initiative Triple A (Adaptation de l’Agriculture en Afrique), Triple S (Soutenabilité, Sécurité et Stabilité en Afrique) et les initiatives concernant la Muraille verte.



Selon ses initiateurs, cette rencontre qui vise à faire une évaluation et de dresser un bilan de la COP22, a été marquée par la présence du président de l’UPM, Mohamed Knidiri, et de plusieurs enseignants, ainsi que par la participation des étudiants marocains et africains.