L’information révélée par Ici Paris a été confirmée par Pierre Bergé, selon les médias français. Le couple se serait rencontré il y a quarante ans. Le mariage s’est tenu dans la plus stricte intimité. Une lune de miel serait projetée notamment à Marrakech, ville préférée de Saint Laurent (1936-2008), où Bergé et Cox inaugureront un musée dédié à son œuvre.



Américain, originaire de San Francisco, est vice-président de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, Madison Cox est responsable des musées dédiés au créateur de mode à Paris et à Marrakech.



La Fondation a été créée en 2002 dans le but de préserver le travail du couturier, qui avait rencontré Bergé en 1958 et qui a lancé trois ans plus tard la maison de couture Yves Saint Laurent.



Cox est surnommé le "jardinier des milliardaires", il a conçu entre autres, les jardins de la villa de Pierre Bergé à Tanger : "Je connais Madison Cox depuis 40 ans. Il est le vice-président de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Il va me succéder. Il est en charge des musées Saint Laurent de Paris et Marrakech." Rapportent les médias français.