Maroc Export élu organisateur en 2017 du Forum des femmes d’affaires arabes et africaines

Ce forum est une opportunité de rencontre et d’échanges entre les femmes entrepreneurs arabes et africaines, et une occasion pour mettre en exergue leurs potentiels et leur contribution dans le développement commercial de leurs pays, indique Maroc Export dans un communiqué.



Le Centre a également été nommé chef du projet de création de l’institut arabe de formation des experts des marchés arabes, qui sera lancé en 2017 et dont le siège sera situé au Maroc, et abritera aussi la 9ème Conseil d’Administration de l’Union Arabe de Promotion des Exportations Industrielles, fait savoir le communiqué.



Maroc Export est membre fondateur du réseau arabe des Organismes de Promotion du Commerce (OPC), un réseau créé le 22 Novembre 2016 à Marrakech, et ce en marge de la 11ème édition de la conférence mondiale des OPC, initiée par Maroc Export en collaboration avec le Centre du Commerce International.



Il est également membre fondateur du réseau des OPC d’Afrique, créé en décembre 2014 à Casablanca et constitué à ce jour de 13 membres, outre qu’il a été élu à l’unanimité pour l’organisation en 2017 du 6ème forum des Organismes de Promotion du Commerce des pays Islamiques, en partenariat avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), ajoute t-on de même source.



Le Conseil d’Administration, dont Maroc export est membre, a été tenu les 20 et 21 Décembre 2016 à Mascate au Sultanat d’Oman, et avait pour objectif de booster les échanges commerciaux entre les pays arabes.



En 2015, plus de 13% des actions promotionnelles de Maroc Export ont été réalisées dans les pays arabes, notamment aux Emirats Arabes Unies, en Tunisie et en Algérie. Ces activités ont concerné plusieurs secteurs d’activités tels que les TIC, la pharmaceutique, l’automobile, le BTP et l’électronique.



En 2016, aussi, diverses actions promotionnelles ont été organisées par le Centre en Arabie Saoudite, en Egypte et au Soudan.