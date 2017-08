Marokkaanse postbode verbrandt post zodat hij meer tijd heeft voor een spelletje

Een Marokkaanse postbode uit Chichaoua verbrandde de post die hij eigenlijk moest bezorgen, zodat hij meer tijd had om petanque (variant van jeu de boules) te spelen. In plaats van de post te bezorgen, wat zijn beroep is, ontdeed de man zich van de post om zich aan zijn favoriete tijdverdrijf te kunnen wijden: petanque.Source : http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5576116&...