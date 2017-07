Marokko in Guinness Book met grootste “tanjia” ter wereld (video)

31 juli 2017 - 16:30 - heeft opnieuw het Guinness Book of World Records gehaald, ditmaal met de grootste “tanjia” ter wereld. De vereniging van restaurants van het Djemaa El Fna plein in Marrakech heeft vrijdag tijdens een ceremonie de grootste “Tanja Marrakchia” ter wereld gepresenteerd en daarmee een plaatsje in het Guinness Book bemachtigd.Source : https://www.bladna.nl/marokko-guinness-book-tanjia...