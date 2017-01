Marrakech: Arrestation d'un individu pour son implication présumée dans la constitution de bande criminelle, vol et dégradation de biens publics et privés

Rabat - Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a procédé, mardi, à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche au niveau national pour constitution de bande criminelle, vol qualifié, dégradation de biens publics et privés, provocation d'incendie volontaire et possession d'arme blanche dans des circonstances constituant une menace pour la sécurité des citoyens.



Le mis en cause (32 ans), arrêté à la ville d'Imintanoute, était recherché pour son implication présumée dans des actes de vandalisme commis à Marakech, suivis d'opération de vol, de provocation d'incendie volontaire et dégradation de biens publics et privés, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, ajoute la même source.