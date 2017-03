Marrakech: Interpellation de 1.478 personnes recherchées pour divers crimes et délits en février 2017

Quelque 1.478 personnes recherchées pour divers crimes et délits ont été interpellées par les services de la Préfecture de Police de Marrakech en février dernier.



Grâce à l'efficacité de leurs stratégies anticipatives, les services de police ont arrêté également, durant la même période, un total de 1.906 personnes en flagrant délit et 33 autres appréhendées en possession d'armes blanches dans des circonstances suspectes, selon des données de la Préfecture de Police de Marrakech.



Il ressort de ces mêmes données que quelque 18.140 contrôles d’identité ont été effectués durant la même période, tandis que 473 personnes ne détenant pas des pièces d’identité ont été interpellées.



Concernant la sécurité routière, il a été procédé à l’enregistrement de 2.102 infractions du code de la route, le paiement de 3.729 amendes et la réquisition de 856 voitures et 57 motocycles.



Quelque 1.575 personnes ont été appréhendées pour vagabondage et mendicité, de même que 165 individus ont été transférés à l’hôpital psychiatrique pour menace à la sécurité et à l’ordre publics.



Pour faire face aux différents phénomènes affectant la sécurité des citoyens, les services relevant de la Préfecture de Police de Marrakech adoptent et mettent en œuvre des mesures anticipatives et préventives visant aussi à conforter le sentiment de sécurité chez les citoyens et à lutter contre toutes les formes de criminalité.