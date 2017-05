Marrakech: La princesse Lalla Meryem préside la cérémonie d'ouverture du 3è Forum "initiatives féminines entre l'Orient, l'Occident et l'Afrique"

Le Forum "EWA - Initiative Women East West Africa", qui réunit régulièrement les femmes décideurs et chefs d'entreprises de l'Est et de l'Ouest du continent africain, met un accent particulier sur le rôle central de la femme dans la dynamique de développement en Afrique. Sa 3-ème édition se tient à Marrakech dans une conjoncture hautement symbolique, marquée par le retour du Royaume au sein de sa famille naturelle, l'Union africaine

La Princesse Lalla Meryem a présidé, mercredi à Marrakech, la cérémonie d'ouverture du 3è Forum "initiatives féminines entre l'Orient, l'Occident et l'Afrique" (EWA - Initiative Women East West Africa), organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI sous le thème "le rôle de la femme dans l’innovation et la création dans l’industrie et l’économie et son impact sur la dynamique de l’unité africaine".Source : http://www.atlasinfo.fr/Marrakech-La-princesse-Lal...