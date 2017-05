Marrakech Le Syndicat national des prothésistes dentaires tient son premier Congrès 05 Mai 2017

Le syndicat national des prothésistes dentaires (SNPD) a tenu, récemment à Marrakech, son premier Congrès sous le signe «Tous unis». Cette rencontre a été organisée autour de conférences et d’ateliers animés par des experts et des scientifiques internationaux en provenance de France, d’Allemagne et d’Italie.Source : http://lematin.ma/journal/2017/le-syndicat-nationa...