Pour sa huitième étape, la Caravane des régions a fait escale à Marrakech, avec la participation d’acteurs économiques, de représentants d’institutions élues et des autorités locales, qui ont passé au crible les atouts et potentiels de la région, ses points forts et ses particularités.Source : http://lematin.ma/journal/2017/le-climat-regional-...