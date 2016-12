Marrakech: Mohammed VI lance les travaux d'aménagement du lotissement «El Goumi» pour le recasement de 1.199 ménages bidonvillois

Faisant partie intégrante du programme national «Villes sans bidonvilles», ce projet (291 millions DH) traduit la sollicitude constante dont le Souverain ne cesse d'entourer les catégories sociales défavorisées en leur permettant d'accéder à un logement décent à des conditions avantageuses et d'améliorer leur cadre de vie.



Il s'inscrit en droite ligne des efforts déployés pour la création de zones d’habitat mixtes et intégrées et pour le parachèvement des actions d'éradication des bidonvilles qui représentent, en effet, une menace pour la cohésion et l'équilibre du tissu social et une source d'exclusion et de déviation.



L’opération «El Goumi» consistera en la viabilisation et l’aménagement, dans un délai de 48 mois, de 1.675 lots de terrains, répartis entre 1.199 lots mono-familiaux pour le recasement des habitants des bidonvilles, 450 lots de mixité sociale, 26 lots destinés à la réalisation d’équipements publics et privés, ainsi que des espaces verts.



Porté par le Groupe Al-Omrane, ce projet sera réalisé sur une superficie globale de 55 ha, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, la wilaya de la région de Marrakech-Safi, et la Commune de Marrakech.



Dans le cadre d’une approche de proximité interactive, les bénéficiaires de ce projet profiteront d’un accompagnement, notamment technique, durant toutes les phases de réalisation de leurs futurs logements. De même, pour une cohérence urbanistique et architecturale de l'ensemble du projet, les ménages bidonvillois auront à choisir entre deux plans de constructions pré-établis.



L'opération immobilière «El Goumi» devra participer au renforcement de l’offre en logements au niveau de la préfecture de Marrakech, à la production de lots de terrains à des prix accessibles aux ménages à revenus faibles, et à l'émergence d’un nouveau pôle urbain, l'objectif principal étant d'accompagner la dynamique démographique et économique que connaît la Cité ocre dans son ensemble.