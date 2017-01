Marrakech: Rencontres de concertation avec des enfants autour de la contribution du CNDH en matière de protection des droits de l’enfant

Ont pris part à ces rencontres de 30 enfants, âgés entre 12 et 18 ans, vivant dans une situation difficile, scolarisés et non scolarisés et issus des milieux urbain et rural.



Ces concertations, durant lesquelles les enfants traitent plusieurs thèmes liés notamment à la politique publique, à la santé, à l'éducation, à la justice et à la protection des enfants, ont pour but de formuler des propositions et des recommandations qui seront soumises au Conseil et prises en compte dans le plan d'action annuel 2017, a déclaré à la MAP, Khalid Hanfaoui, chargé des droits des enfants au CNDH.



Cette consultation constitue, également, une occasion pour les enfants pour évaluer les politiques publiques au niveau régional, la protection institutionnelle et la question de l’accessibilité au CNDH et aux différentes institutions et instances agissant dans le domaine des droits de l’enfant au niveau régional, a-t-il ajouté.



De son côté, le président de la Commission régionale des droits de l’Homme, Mustapha Laarissa, a souligné que ces réunions permettront aux enfants de participer à l'amélioration de l'accès à l'information, leur implication effective dans des programmes et des stratégies, le renforcement des initiatives portées par les enfants et les jeunes et le renforcement des capacités des enfants pour mieux se protéger eux-mêmes et promouvoir leurs droits.