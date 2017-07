Marrakech: Un policier contraint de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu ayant mis en danger la vie de citoyens avec une arme blanche

Rabat - Un inspecteur de police relevant de la wilaya de Police de Marrakech a été contraint, lundi matin, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu ayant mis en danger la vie de citoyens et de fonctionnaires de police en utilisant une arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Selon les premiers éléments de l'enquête, une patrouille de la police est intervenue au quartier Al Massira en vue d'interpeller le mis en cause, pour troubles sur la voie publique, ajoute la DGSN dans un communiqué.



Le fonctionnaire de police a dû effectuer un tir de sommation pour faire face à la résistance farouche que ce dernier a opposée occasionnant des dommages à la voiture de police, précise-t-on.



L'individu, aux multiples antécédents judiciaires pour coups et blessure et trafic de drogue, a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.