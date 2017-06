Marrakech United Family

Les jeunes marrakchis unis sous l’emblème Groupe Marrakech United Family sont en majorité des amis ayant dans le cœur cette envie de soutenir ceux dans le besoin. Ils avaient déjà organisé plusieurs activités auprès d’enfants de douars, des collectes d’argent pour acheter des moutons aux démunis et cette fois pour équiper et nettoyer de petites mosquées dans la région de Marrakech.



Les jeunes du Groupe Marrakech United Family se sont, donc, rendus, ce dimanche 4 juin 2017 dans le village de Laagreb, à quelques kilomètres de l’Ourika, pour passer la journée nettoyant une petite mosquée du village, puis la meublant avec tapis et sous-tapis et petites bibliothèques pour les livres de Coran…



L’action a été initiée à l’occasion du mois sacré du Ramadan, une action qui a été chaleureusement accueillie par les habitants du village, ravis de constater le relooking important de la petite mosquée.



Une initiative, toutefois, qui demande grand encouragement tant moral que matériel. Une petite visite à la page facebook du groupe Marrakech United Family donnerait une petite idée sur tout le travail fait par ces jeunes.