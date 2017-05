Marrakech accueille le 4 mai un congrès mondial consacré à la radiologie

C'est à l'initiatve de la Société Marocaine de Radiologie que ce congrès sera organise du 4 au 7 mai, au palais des congrès de Marrakech, à l'occasion de la 9ème Conférence panarabe de Radiologie et des 17èmes Journées de l’Association Franco-Marocaine de Radiologie.



Autour d’un programme scientifique riche, en présence de conférenciers et d’experts de renommée internationale, "ce ne sont pas moins de 1.200 congressistes venant des quatre coins du globe qui se retrouveront dans la cité Ocre pour participer à un évènement qui gagne en notoriété chaque année", indique la SMR dans un communiqué.



Techniciens, ingénieurs, industriels et professionnels de la santé viendront ainsi partager leurs connaissances, expériences et expertises tout en y saisissant les opportunités de formations et de rencontres, ajoute la même source.



Si les dernières avancées dans le domaine de la radiologie et de l’imagerie médicale diagnostique et thérapeutique marqueront les temps forts de ce congrès, il faut savoir que les principales préoccupations sont aujourd’hui concentrées sur la radioprotection, souligne la SMR, rappelant que cet enjeu majeur a déclenché un appel mondial auprès des professionnels de santé afin d’adhérer aux principes de la radioprotection et de la sûreté radiologique.



A cette occasion, les présidents des sociétés arabes de radiologie signeront la charte Arabsafe, dont l’objectif est de protéger les professionnels de la santé et les patients des effets de l’irradiation, annonce la même source, notant que cette charte se veut une feuille de route pour les institutions dans la prévention et la protection des citoyens contre les effets des radiations ionisantes.





