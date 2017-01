Marrakech : arrestation de 8 personnes et saisie de drogues, de tabac de contrebande et de boissons alcoolisées

Marrakech - Les services de sécurité à Marrakech ont arrêté, samedi, 8 personnes s'activant dans le trafic de résines de cannabis, de cannabis, de tabac de contrebande et d’eau de vie dans des douars limitrophes de la zone urbaine de la ville de Marrakech, a-t-on appris de source sécuritaire.



L’interpellation des mis en cause est intervenue après deux opérations successives suite à l’exploitation de renseignements précis et d'opérations de filature au niveau de douars limitrophes de Marrakech, précise-t-on de même source.



Ces deux opérations se sont soldées par l’arrestation de 8 personnes et la saisie de 14 kg de cannabis, 2 kg de tabac de contrebande, 115 g de résines de cannabis, 1.000 litres d’eau-de vie, d'une tonne de figues sèches, d'un distillateur utilisé dans la fabrication de l’eau de vie, deux motos, 6 téléphones portables, un coutelas, des armes blanches et d'une épée.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie sécuritaire de lutte contre le crime.