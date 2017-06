Marrakech : interpellation de 640 personnes recherchées pour divers crimes et délits durant en 10 jours

Selon un communiqué de la préfecture de police, les services préfectoraux ont arrêté 410 personnes en flagrant délit pour délits et actes criminels, 3 personnes pour possession d'armes blanches sans motif légitime, 516 sans-abris et mendiants et 72 malades mentaux.



Les opérations sécuritaires menées, durant la même période, ont permis également au contrôle d’identité de 7.122 personnes, dont 144 individus ne disposant pas de la carte nationale d’identité.



Concernant la sécurité routière, les services sécuritaires ont rédigé 1.014 procès-verbaux et saisi 176 véhicules, 21 motocycles et 344 permis de conduire, alors que 1.169 amendes à l’amiable ont été enregistrées.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de lutte contre toutes les formes du crime durant le mois sacré de Ramadan.