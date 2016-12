Marrakech renforce son attractivité sur l’échiquier international à travers des manifestations phares

La ville ocre s’apprête à accueillir 2017 avec un bilan très favorable porté notamment par le tourisme des congrès et d’affaires qui durant toute l’année, s’est démarqué par des événements aussi riches que diversifiés dans les domaines politique, économique, culturel et sportif.



Ainsi, l’organisation de la 22ème Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a constitué l’un des plus forts moments à Marrakech qui a abrité du 07 au 18 novembre dernier ce sommet mondial et connu la participation de chefs d’Etat et de hautes délégations venus des quatre coins du monde, confirmer leur engagement en faveur d’un lendemain meilleur pour les générations futures.



La ville ocre a également confirmé la vocation marocaine, en tant que terre de tolérance, en abritant le colloque sur les droits des minorités religieuses qui a mis l'accent sur l'importance d'un meilleur vivre ensemble en portant loin la voix des peuples soumis à l’exclusion et en combattant le sectarisme et le radicalisme religieux.



Dans le cadre du renforcement de l’approche genre dans le domaine d’éducation et d’enseignement, la Première Dame des États-Unis, Michelle Obama s’est rendue à Marrakech du 27 au 29 juin en vue d’encourager les jeunes filles marocaines à poursuivre leurs études et à ne pas abandonner l'école, dans le cadre de l’initiative américaine "Let Girls Learn" (Laissons les filles apprendre) lancée en 2015, rappelant par la même occasion, la relation historique distinguée qui lie les deux pays.



La ville a aussi abrité les 8 au 9 décembre le forum "pour le rôle des adolescents et jeunes africains et arabes dans la mise en œuvre de l’Agenda de Développement 2030" qui s’inscrit dans la continuité du plan d’action de l’Observatoire National pour les Droits de l’Enfant (ONDE) pour la contribution à la réalisation des Objectifs du Développement durable.



Sur le front continental, la ville ocre a abrité les 28 et 29 novembre l’événement annuel et régional des infrastructures en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, une véritable plateforme B2B pour toutes les parties prenantes du secteur des infrastructures en Afrique pour débattre des enjeux stratégiques des infrastructures de transport en Afrique.



Marrakech a été par excellence la capitale mondiale de l’Internet, en abritant du 5 au 10 mars dernier la 55e Réunion de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme chargé de l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, de la sécurité, de la stabilité et de la coordination mondiale du système d'identificateurs uniques de l'Internet, laquelle réunion a été couronnée par l’adoption d’un plan de propositions, qui a été soumis à l’approbation du gouvernement américain.



Le marché de l’emploi a été également présent avec force au niveau de l’agenda événementiel de Marrakech, à travers notamment le 3ème Forum International sur les politiques publiques de l'Emploi tenu les 2 et 3 mars, ayant appelé à placer l'emploi au centre de la stratégie de la croissance par la mise en place d'un cadre macro-économique qui favorise la création d'emploi et renforce les investissements publics et privés.



Dans un autre cadre, le congrès sur l’inclusion financière tenu à Marrakech les 19 et 20 janvier, a constitué une occasion idoine pour contribuer à l’émergence d’un environnement propice, permettant aux banques et institutions financières de développer les services financiers à des coûts et à un niveau de risque acceptables.



S’agissant du volet sécuritaire, Marrakech a abrité les 12 et 13 février la 7è édition de Security Forum qui a constitué un espace important pour échanger les expériences et les bonnes pratiques autour de la lutte contre l’extrémisme et examiner de près les enjeux déterminants pour la stabilité et la prospérité à l’échelle mondiale.



Marrakech a également accueilli la 5ème édition de la Conférence Internationale sur les Guichets Uniques du 5 au 7 septembre dédiée au développement du commerce extérieur et aux moyens adoptés qui constituent une locomotive poussant l'économie des pays islamiques, arabes et africains à assumer une position de leader sur la scène internationale et occuper une place importante pour les échanges commerciaux entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest.



Attirés par le monde de l’aviation civile, des passionnés de l’histoire de l’aviation mais également des professionnels de l’industrie aéronautique se sont rendus à Marrakech à l’occasion de Air Show qui s’est tenu fin avril dernier.



Sous le thème "Changer les cartes mentales: stratégies pour un espace Atlantique en transition", Marrakech a célébré la 5ème édition des Dialogues Atlantiques, qui s’est tenue du 14 au 16 décembre 2016, soit un carrefour international important pour explorer comment la communauté transatlantique plus large unit, s’engage, et collabore sur les questions les plus urgentes affectant l’espace Atlantique.



Au volet culturel, la cité ocre clôture en douceur l’exercice avec la tenue en décembre de la 16e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM) dont le grand prix -L'Etoile d'Or- a été décerné au film "The donor" du réalisateur chinois Zang Qiwu.



La ville a fêté du 5 au 8 courant le 10ème anniversaire de la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), sous le thème: "Engagement du secteur privé dans la sauvegarde du patrimoine mondial africain".



Côté sport, la ville de Marrakech a abrité la 32e édition du Grand Prix Hassan II qui s'est déroulée du 2 au 10 avril sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) et a été remportée par l'Argentin Federico Delbonis, la 7ème édition du Grand Prix de Marrakech des voitures de tourisme et la 34e édition du championnat du monde du tir à la Fosse universelle.



Dans le même cadre, la ville a organisé la 5è édition de Lalla Aicha Tour School de golf, épreuve de qualification du Ladies European Tour (LET), dont la phase finale s’est déroulée aux Golfs d’Amelkis et du Samanah Country Club à Marrakech et a été remportée par la Suédoise Madelene Sagstrom.



Sous le signe "protégeons notre environnement”, la 27ème édition du Marathon international de Marrakech s’est également déroulée le 31 janvier courant et a été remportée par l'athlète Kenyan Mboga Moses, parcourant les 42 km en 2 h 11 min et 41 s.