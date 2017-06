Marrakech, un amour de Français

Ainsi, selon le comparateur d’hôtels Trivago qui a réalisé une analyse dans ce sens, la ville de Marrakech occupe la 7ème position dans le classement des villes favorites des français pour l’été derrière les villes de New York, Londres, Paris, Lisbonne, Rome et Barcelone .



Les Français optant pour la cité ocre pour leurs vacances d’été le font essentiellement pour le soleil, les vacances d’été sont souvent synonyme de soleil pour les Français qui, même pour leurs destinations d’été dans l’Hexagone choisissent les villes ensoleillées comme Nice et Porto-Vecchio.



Pour passer leurs vacances, les Français sont prêts à dépenser en moyenne 157 euros en chambre double standard, toujours selon l’annonce faite sur Trivago.