Marrakech viproom

Wie was er gister ook bij boef @viproom ik zoek dat meisje die me oplader had geleend was vergeten terug te vragen en zag je niet meer?! Stijl haar jurkje en hakken had je aan je kwam uit A'dam zei je. Als je dit leest of iemand herkent haar hierin pm me aub.Source : http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5574824&...