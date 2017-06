Mezouar : La conférence de l'Onu sur les océans a permis de réitérer l’importance de continuer l’action climatique

"Pour la présidence de la COP22, cette semaine était l'occasion de rappeler l'importance de continuer l'action climatique et d’honorer les engagements pris dans l'Accord de Paris, réitérés dans la Proclamation de Marrakech", a indiqué M. Mezouar dans une déclaration écrite à la MAP.



Elle a également permis de réitérer le rôle “essentiel” des acteurs non étatiques, a-t-il dit, notant que lors de ce rendez-vous “nous avons reçu une pétition signée par 2.5 millions de personnes engagées dans la lutte contre le changement climatique”.



M. Mezouar a fait savoir, dans ce contexte, que Mike Bloomberg, ancien Maire de la ville de New York, Envoyé Spécial du Secrétaire général de l’Onu pour le Changement Climatique et les Villes, avec lequel le président de la COP22 s’est entretenu, s’est engagé récemment à contribuer 15 millions de dollars US au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC).



“La dynamique est en marche, et elle est irréversible”, s’est félicité M. Mezouar, appelant tous à rester mobilisés. “Il en va de la survie de notre planète et des futures générations”, a-t-il dit.



En marge de cette conférence, le président de la COP22 s’est également entretenu avec la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Patricia Espinosa, et participé à une cérémonie spéciale pour marquer la Journée Mondiale de l’Environnement organisée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Canada.



Il a, en outre, pris part à des consultations avec les parties prenantes sur l'Action Climatique et le Partenariat de Marrakech, avec la participation de la Vice Présidente de l’Onu Amina Mohammed, le Président de l’Assemblée Générale de l’Onu, Peter Thompson, la Secrétaire Exécutive de la CCNUCC Patricia Espinosa, et le Champion de Fiji pour le Climat Inia Seruiratu, ainsi que les représentants des acteurs non étatiques.



La conférence onusienne a réuni plus de 120 pays et des dizaines d’ONG et d’experts autour du thème: “Nos Océans, notre Avenir: forger un partenariat pour la mise en œuvre de l’ODD 14”.



Sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a participé à cette conférence avec une délégation conduite par M. Aziz Akhannouch, et composée de MM. Salaheddine Mezouar, président de la COP22 et Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU.