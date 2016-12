Mohamed Amzil : Le Complexe administratif et culturel "Mohammed VI", une fierté pour le Maroc et Marrakech

Marrakech - Le Complexe administratif et culturel "Mohammed VI", inauguré vendredi à Marrakech par SM le Roi Mohammed VI, constitue une fierté pour le Maroc et la ville ocre en particulier, a indiqué le Président de l'Association marocaine de calligraphie, Mohamed Amzil.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Amzil a souligné que ce complexe, considéré comme étant un édifice d'envergure, eu égard aux différentes dépendances administratives et culturelles dont il dispose, contribuera à consolider l'attractivité culturelle de la ville de Marrakech.



La visite du Souverain, à cette occasion, d'une exposition qui a réuni plus de 60 calligraphes ayant réalisé des oeuvres en rapport avec les thèmes de l'environnement, en se basant sur des versets du Coran et des hadiths du prophète relatifs à ce sujet, a été un moment exceptionnel témoignant de la grande estime que porte le Souverain à l'art de la calligraphie marocaine, a dit M. Amzil.



Après avoir rappelé que l'exposition contient quelque quatre-vingt tableaux, il a précisé que l'association est soucieuse de préserver la spécificité du patrimoine artistique marocain tout en s'ouvrant sur les expériences modernes en la matière.