Mohamed Knidiri : Le Marathon international de Marrakech, une véritable "école" qui a vu naître de grands champions marocains et étrangers

Intervenant lors d'une conférence de presse destinée à présenter les athlètes et le circuit du marathon et à informer des dispositions prises pour l’organisation de la 28è édition du MIM (29 janvier courant), M. Knidiri a relevé que la 28è édition offre l’opportunité pour les meilleurs athlètes marocains pour réussir un exploit et confirmer leurs compétences au niveau international, contrairement aux précédentes éditions marquées par une participation intense des athlètes kenyans et éthiopiens.



Et d’indiquer que l’édition de cette année, qui se tiendra sous le thème "protégeons notre environnement" dans la continuité de l'esprit de la COP22 organisée à Marrakech, vise à sensibiliser les participants et la population locale sur l’importance d’une mobilisation collective en faveur de la protection de l’environnement.



Vu le grand rayonnement de ce marathon aux niveaux continental et international, étant donné qu’il est classé 11è au niveau de l’échiquier mondial et est retenu parmi les compétitions qualifiantes pour le Championnat du monde et des Jeux Olympiques, M. Knidiri a assuré que l’association Le Grand Atlas continuera à consentir des efforts pour assurer la pérennité du MIM, un des événements phares de la Cité ocre.



Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 28è édition du MIM connaitra la participation de plus de 8.000 athlètes issus des quatre coins du monde.



Le programme de cette manifestation sportive comporte une course dédiée aux enfants, le marathon et le semi-marathon.



La 28è du MIM est organisée en collaboration avec la Ligue d’athlétisme de Marrakech, et avec le soutien de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), la wilaya et le Conseil préfectoral de Marrakech, le Conseil communal d’El Mechouar et le Conseil régional de Marrakech-Safi.



Selon les organisateurs, le MIM contribue grandement au rayonnement international de la Cité Ocre et constitue une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques de Marrakech.



Selon les organisateurs, le MIM contribue grandement au rayonnement international de la Cité Ocre et constitue une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques de Marrakech.