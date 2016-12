Mohammed Boussaid : Le nouveau terminal de l'Aéroport Marrakech-Menara, un projet pilote visant à accompagner l'évolution soutenue du trafic aérien

Marrakech -Le nouveau terminal de l’Aéroport Marrakech-Menara, inauguré mercredi par SM le Roi Mohammed VI, constitue un projet pilote qui vise à accompagner l'évolution soutenue du trafic aérien au niveau de cet aéroport, a indiqué le ministre de l’équipement, du transport et de la logistique par intérim, Mohammed Boussaid.



Ce projet d’envergure, qui a nécessité un investissement global de 1,22 milliard de dh, permettra d’accompagner la mutation socio-économique que connait la ville de Marrakech et de renforcer son offre touristique sur le plan mondial, a dit M. Boussaid dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration par SM le Roi de cette nouvelle structure aéroportuaire.



La construction de ce terminal, dont le plan est conforme aux standards internationaux en matière aéroportuaire, intervient en concrétisation des Hautes Orientations de SM le Roi en vue d’accélérer la réalisation des grands chantiers lancés, ainsi que la modernisation des infrastructures du Royaume, a ajouté M. Boussaid.



Ce projet important, qui va générer plus de 250 emplois à travers ses dépendances commerciales, offrira des services modernes de qualité aux usagers et aux visiteurs de la ville ocre, a-t-il poursuivi.