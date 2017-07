Moulay Ismaïl sur France 2

Le nouveau numéro de l’émission «Secrets d’Histoire», animée par Stéphane Bern, revient sur la vie et le destin du Sultan Moulay Ismaïl et un règne qui a duré plus d’un demi-siècle (55 ans). «Moulay Ismaïl : le Roi soleil des Mille et Une nuits» sera diffusé le 20 juillet courant en nocturne sur France 2.Source : http://lavieeco.com/news/actualite-maroc/moulay-is...