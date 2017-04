Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech organise le Business Academy !

Mövenpick Hotels & Resorts a convié au Maroc 38 directeurs et chefs de département de 11 hôtels d’Afrique du Nord et du Moyen Orient pour participer au prestigieux évènement « Business Academy » à l’initiative de la chaîne hôtelière internationale.



Ces trois jours de formation intensive, apportant aux leaders du groupe des connaissances précieuses en stratégie d’entreprise, témoignent de l’engagement permanent de la compagnie dans la formation continue et le développement.



Olivier Chavy, le PDG de Mövenpick Hotels & Resorts, et Craig Cochrane, VP Ressources Humaines, ont inauguré la dernière édition de « Business Academy » qui s’est tenue au sein du Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech & Palais des Congrès et ce du 10 au 14 avril 2017. Les participants viennent des Mövenpick de Marrakech, Casablanca, Tanger, El Gouna, Gammarth, El Quseir, Sousse, Sharm El Sheikh, Accra, Cairo, Taba et El Sokhna.



«L’humain est au cœur de notre entreprise – le succès de l’interaction entre nos employés et nos clients est primordial dans notre stratégie visant à créer des moments mémorables» comme l’a rappelé Olivier aux participants.



«Pour que cette magie opère, il est primordial d’inspirer et d’impliquer nos collègues à tous les niveaux en utilisant des techniques de formation innovantes et intellectuellement stimulantes pour leur donner les moyens d’exceller et d’offrir à chacun de nos clients un service irréprochable jusqu’au moindre détail».



Les 38 participants assistent ainsi à 3 ateliers dont les thématiques sont essentielles au succès de Mövenpick: “Process-driven Strategy & Innovation”, “Business Financial Acumen” et “Mastering the Leadership Code”.



Les leaders participant à ces sessions sont invités à partager leurs visions afin d’acquérir une perspective globale. Compléter la formation avec l’échange d’idées permet de concevoir des stratégies qui, en fin de compte, améliorent l’expérience client.



« Business Academy démontre notre engagement indiscutable en termes de formation continue, de développement et d’évolution de carrières. C’est ce qui distingue Mövenpick Hotels & Resorts et ne manque pas de nous placer non seulement parmi les leaders du marché mais aussi en tant que chaîne hôtelière des plus innovatrices » dit Craig Cochrane Senior VP Ressources Humaines.



Mövenpick Hotels & Resorts a organisé plusieurs éditions « Business Academy » plusieurs fois par an ces sept dernières années notamment en Europe, en Afrique, en Asie ou encore au Moyen Orient où la chaîne hôtelière gère 83 hôtels. Trois autres évènements «Business Academy» auront lieu en 2017 à Dubaï, Amsterdam et Bangkok.