Musique : l’album "Scènes de vie courante" dans les bacs

L’opus compte onze titres, parmi lesquels : aya aya, my rose, Fatima, femme noire cherche blanc, énigme, etc... Chanté en français, anglais, lingala, cet album a été tourné à Marrakech, au Maroc. Chanteur, compositeur et arrangeur, Jean Didace Bemou centre sa musique autour des thèmes suivants : souffrance, mélancolies et faits de société.Source : http://www.adiac-congo.com/content/musique-lalbum-...