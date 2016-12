Nadira El Guermai : Les projets du parc sportif "Agdal" et de la piscine du quartier "M’hamid" visent la valorisation du capital humain et l’intégration socioculturelle des jeunes

Marrakech - Les projets du parc sportif "Agdal" et de la piscine du quartier M'hamid, dont la première tranche a été inaugurée ce vendredi à Marrakech par SM le Roi Mohammed VI, s’inscrivent dans le cadre de la valorisation du capital humain et l’intégration socioculturelle des jeunes dans le cadre de la dynamique que connait le Maroc, a affirmé la gouverneur-coordinatrice de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mme Nadira El Guermai. Dans une déclaration à la presse, Mme El Guermai a indiqué que ces deux projets, réalisés dans le cadre de l’INDH, vise à valoriser le capital humain, accompagner les jeunes dans la construction d’une personnalité équilibrée par le sport pour les aider à réussir dans leur vie personnelle et scolaire et leur intégration socioéconomique et culturelle. Ces deux projets constituent une valeur ajoutée importante pour les populations des régions ciblées dans le cadre de l’INDH, ainsi que les régions comportant un grand pourcentage de jeunes dans le but de permettre à cette frange sociale d’accéder à des espaces adaptés et confortables pour la pratique du sport, a-t-elle ajouté.



Le parc sportif "Agdal" et la piscine du quartier "M’hamid" sont deux projets réalisés dans le cadre de l’INDH, qui viennent conforter le programme phare "Marrakech, Cité du renouveau permanent", lancé par SM le Roi en janvier 2014. Ils illustrent la vision éclairée du Souverain faisant du sport un élément fondamental pour le développement des capacités et aptitudes personnelles des jeunes, un meilleur rempart contre la déviance et un facteur de sociabilité.