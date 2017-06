Najima Thay Thay Rhozali : Le festival international "Maroc Hikayat", un rendez-vous culturel qui rend hommage au patrimoine oral

Cette 14 ème édition qui se tient dans plusieurs espaces de la région Rabat-Salé-Kénitra a choisi " la mer dans l’imaginaire populaire" comme thème, en harmonie avec les orientations du Maroc visant la préservation de l'environnement et des océans, a relevé Mme. Rhozali dans une déclaration à la MAP, notant que le thème a été inspiré de l'organisation de la COP22 à Marrakech.



Placé sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce festival organisé par l’association "rencontres" porte à travers des contes et des mythes sur le rapport de l'être humain avec la nature, notamment la mer qui est l'avenir de l'Homme, a-t-elle souligné.



Elle a noté, par ailleurs, que le choix du Nigeria en tant qu'invité d'honneur de cette édition qui s'est ouverte jeudi soir, à la place Moulay Rachid à Temara, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parallèle à travers la consolidation des relations culturelles avec plusieurs pays, saluant la présence importante des pays africains, arabes, européens.



Cette forte participation témoigne de la place qu'occupe désormais le Maroc en tant que destination culturelle par excellence qui diffuse les valeurs de tolérance et du vivre ensemble et lutte contre la violence et l'extrémisme, a-t-elle dit.



De son côté, la directrice du centre du patrimoine arabe relevant du centre Sharjah du patrimoine, Aicha Rached El Hacen Chamssi, a indiqué que la participation du centre pour la troisième fois à ce festival est le fruit d'un partenariat avec l'association rencontres, basé l'échange des expériences et des connaissances, ajoutant que le Centre a concocté un riche programme pour cette édition en présentant des spectacles du folklore et du patrimoine maritime des Emirats Arabes unis.



Cette édition est marquée par la participation de plusieurs pays venant de l’espace méditerranéen (Tunisie, Algérie, Egypte, Palestine, Jordanie, France et Espagne), atlantique (Mauritanie, Sénégal, Gabon, Togo, Bénin, Ghana, Congo Brazzaville, Guinée et Cuba), pacifique (Inde, Chine, Indonésienne et Philippines), de la mer rouge (Soudan et l'Arabie Saoudite), la mer d'Oman (Yémen et Oman , et du golf persique (Emirats arabes unis, Koweït, Bahreïn et Irak).



Le Maroc est représenté à cette édition par sept régions, à savoir, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, Laâyoune- Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun , Tanger-Tétouan-Hoceima et l'Oriental.



Au menu de cette manifestation culturelle figurent plusieurs activités, dont les spectacles du folklore maritime, "Halka", le café des contes, le salon du patrimoine immatériel à Marina et l'organisation d'une compétition du meilleure conteur.