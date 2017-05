Negociações sobre o clima são retomadas apesar de incerteza dos EUA

Em Marrakech, na COP22 de novembro passado, os negociadores ficaram abalados com a eleição do cético das mudanças climáticas Donald Trump nos Estados Unidos, mas demonstraram solidariedade e determinação para prosseguir com seus esforços. Desde então, Washington não deixou claro se quer ou não sair....Source : http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/m...