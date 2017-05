ONCF : Arrêt de la circulation des trains entre Benguerir et Sidi Bou Othmane la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mai

Cet arrêt est dû aux travaux de voie et de la caténaire sur le tronçon Benguerir - Sidi Bou Othmane qui s’inscrivent dans le cadre du projet de doublement complet de la voie entre Marrakech et Casablanca, explique l’ONCF dans un communiqué.



Pour assurer la continuité du service pour ses voyageurs, l’ONCF procèdera durant la durée des travaux, au transbordement par autocar des voyageurs de 4 trains en provenance et à destination de Marrakech, et ce depuis la gare de Benguerir, indique le communiqué.



Un dispositif d’information et d’accompagnement est prévu pour apporter toute l’assistance nécessaire aux voyageurs, fait savoir l’ONCF.



Ce dispositif regroupe le site web (www.oncf.ma), le centre de relations clients (225), les affiches et les moniteurs de téléaffichage en gare et les annonces à bord des trains concernés, précise la même source.