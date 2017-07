Ontmaagd bruidje pleegt zelfmoord tijdens huwelijksnacht in Marokko

. 20 juli 2017 - 18:15 - Een 20-jarige vrouw heeft in Marokko op haar huwelijksnacht zelfmoord gepleegd omdat ze niet meer maagd was. Het jonge slachtoffer maakte in de nacht van zaterdag op zondag in Marrakech een einde aan haar leven nadat haar kersverse echtgenoot ontdekte dat ze niet meer maagd was.Source : https://www.bladna.nl/ontmaagd-bruidje-zelfmoord-m...