Ouverture d’une unité de médecine de reproduction au CHU Mohammed VI de Marrakech

Cette unité qui est située au centre de recherche clinique du CHU, constitue le 1er centre public de son genre au Sud du Maroc et le 2ème centre national à offrir ce genre de soins médicaux au profit de la population bénéficiant du système RAMED, indique un communiqué du CHU.



Cette unité est composée d’un laboratoire de fécondation in vitro, d’un laboratoire d’andrologie, d’une salle de transfert d’embryons, des locaux de cryoconservation et d’autres locaux, précise la même source, ajoutant qu’elle est dotée d’équipements de haute technologie permettant la réalisation de procédures de pointe comme les techniques de fécondation in vitro, d’injection intra-cytoplasmique de sperme, de vitrification des embryons, et de biopsie embryonnaire.



Les activités de l’unité sont assurées par un staff médical et paramédical constitué de huit professeurs de gynécologie, de médecins biologistes, de scientifiques, de techniciens de biologie spécialisés en biologie de reproduction et d’infirmières compétentes dans le domaine de la fertilité et en collaboration avec le service de génétique médical et du laboratoire de biologie du CHU.



Après quelques semaines de son ouverture, note la même source, l’unité a connu sa 1ère réussite avec l’obtention d’une grossesse par technique d’injection intra-cytoplasmique de sperme chez un couple souffrant d’une infertilité depuis 10 ans.



Ces réalisations du Centre qui s’inscrivent dans le cadre de sa politique de développent des pôles d’excellence et de création de nouvelles activités cliniques en réponse aux besoins des citoyens du sud marocain, ouvrent de nouvelles perspectives pour les couples marocains souffrant d’infertilité, notamment dans les cinq régions du sud du Maroc.