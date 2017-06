Ouverture prochaine de deux musées dédiés au célèbre créateur français Yves Saint-Laurent, à Paris et Marrakech

Depuis le dernier défilé d'Yves Saint Laurent au Centre Pompidou à Paris il y a quinze ans et la fermeture de la maison de haute couture qui porte son nom, c'est la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, qui assure la conservation de l'oeuvre du couturier français.



"Lorsqu'Yves Saint Laurent découvrit Marrakech en 1966, ce fut un tel choc qu'il décida tout de suite d'y acheter une maison et d'y revenir régulièrement. Il est donc parfaitement naturel, cinquante ans après, d'y construire un musée consacré à son ?uvre qui doit tant à ce pays. Quant à Paris, est-il besoin de préciser que c'est là qu'Yves Saint Laurent a créé tout son ?uvre et bâti sa carrière ?", a déclaré Pierre Bergé, qui fut son compagnon et son associé, lors de cette conférence de presse.



Le Musée Yves Saint Laurent Paris se trouve dans l'hôtel particulier du 5 avenue Marceau, qui abrita la maison de couture pendant près de trente ans et où se trouve le siège la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent depuis 2002.



Sur une surface totale de plus de 450 m2, seront présentés alternativement un parcours rétrospectif et des expositions temporaires thématiques. "Plus qu'un musée monographique, le parcours muséal rend compte d'une époque où la haute couture accompagnait un certain art de vivre aujourd'hui disparu. Ainsi, les anciens salons de haute couture et le studio historique de création plongent les visiteurs au coeur de la maison de couture", détaille un communiqué.



Situé rue Yves Saint Laurent à proximité du Jardin Majorelle, le musée YVES SAINT LAURENT marrakech, d'une superficie de près de 4000 m2, a été conçu tel un centre culturel. Il comprend un espace d'exposition permanente, une salle d'exposition temporaire, une bibliothèque de recherche, un auditorium, une librairie et un café.



"Au Maroc, J'ai compris que mon propre chromatisme était celui des zelliges, des zouacs, des jellabas et des caftans. Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne me suis pas contenté de l'importer, je l'ai annexée, transformée, adaptée", affirmait Yves Saint Laurent.



Pendant quarante années, Yves Saint Laurent n'a eu de cesse de construire un style qui lui est propre. Ses vêtements appartiennent à l'histoire du XXème siècle tant ils ont accompagné l'émancipation des femmes dans tous les domaines. "L'ouverture de deux musées qui lui sont consacrés ne fait que démontrer à quel point Yves Saint Laurent a été



l'un des plus grands artistes de son temps" précise le communiqué.



"J'ai toujours dit qu'il fallait transformer les souvenirs en projet et, avec cette Fondation, c'est ce que nous avons fait. En 2017, une page se tourne avec l'ouverture de deux musées Yves Saint Laurent, à Paris et à Marrakech. Ainsi se poursuit cette aventure commencée il y a longtemps quand nous ne savions pas que le destin allait nous faire signe", a indiqué Pierre Bergé.